La Caracas (You Tube). Dedicada a la carrera más larga en la historia del Turismo Carretera. Fue la que se llamó Gran Premio de la América del Sur que unió Buenos Aires con Caracas, en 1948. No fue solo una proeza deportiva y una hazaña para los que lograron llegar a la capital venezolana. Si no también una dura experiencia de vida ya que los competidores debieron sortear los distintos conflictos sociales y políticos de cada uno de los seis países y los 9.576 que atravesaron (un Dakar de aquella época). Cuenta con testimonios de José Froilán González, quien en el momento de la producción (2011) era el único piloto con vida. Se suman historiadores y familiares de otros corredores como Ricardo Gálvez, hijo de Juan Gálvez; Ricardo Risatti, nieto de su homónimo; y Osvaldo Taddia, hijo de Tadeo Taddia y que guarda el auto de su padre, uno de los pocos originales que compitieron.