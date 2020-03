“Una vez que salí de Ezeiza quise hacerme el hisopado, pero como no tenía síntomas no me lo hicieron. Entonces empecé la cuarentena. Como mi hermano es un paciente de riesgo, me mudé por estos días al quincho de un amigo. Estoy aburrido en varios momentos. Pero ahora se me va pasando. Hasta el 27 de marzo debo estar guardado”, describe el joven de 23 años que trabaja como repartidor de fiambres y cuando puede da una mano en la carnicería familiar. Aunque tendrá más días de descanso ya que ahora se le sumó la cuarentena general hasta el 31 de marzo.