“No soy fanático de esta práctica por Internet, pero me gusta hacerla de manera aislada. Hoy en día, por lo que sucede con el aislamiento en casa estoy un poco más conectado. ¿Dónde?, juego en Chess24, Chess.com y Lichess”, contó el actual N°1 del ajedrez argentino, Alan Pichot, de 21 años. Consultado sobre la posibilidad de utilizar estos sitios para competencias oficiales, el ex campeón mundial Sub16, dijo: “Creo que se pueden jugar torneos oficiales, pero hay que extremar los cuidados para evitar que se produzcan trampas; que si alguien está jugando una partida no se valga de un programa de ajedrez para elegir las mejores jugadas. Tal vez con el uso obligatorio de una cámara que permita visualizar a los jugadores podría ser posible”.