Escobillón irrumpió en la Primera de Boca en 1998 con el impulso de su velocidad y desborde. Debutó en un triunfo 3-0 del Boca de Bianchi ante Estudiantes: ingresó por Guillermo Barros Schelotto. Pero no logró asentarse, debido a una lesión. “No pude tener continuidad porque cuando me convocaron al Sub 20, los médicos me infiltraban la rodilla y me hicieron mal, hasta el día de hoy tengo dolores”, comentó.