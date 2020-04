“No amigo, pero dejá que hablen, ni los amigos ni la vida me eligen los demás. De mis amigos sigo siendo amigo”, fue la respuesta del rosarino de 34 años. Aunque se presume que el dardo de Lavezzi no fue solo para su interlocutor sino que también estuvo dirigido para su ex pareja, Yanina Screpante, quién salió a acusarlo en un programa de espectáculos: "Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella. Es la ex novia de un muy buen amigo del Pocho. Lorenzo (Tonetti) se llama el ex novio de Natalia”.