En las últimas horas, Lío Pecoraro se comunicó con Yanina Screpante, la modelo con la que Pocho estuvo novio durante 8 años y se refirió al tema en cuestión. Si bien al principio se mostró enojada por la consulta referida al presente de la persona con la que tuvo una conflictiva separación por no ponerse de acuerdo en la separación de bienes, luego se relajó y aportó detalles esclarecedores. “Estoy cansada de hablar de mi ex, ya pasó, me separé hace dos años. Pero bueno, te cuento que la conozco a ella. Es la ex novia de un muy buen amigo del Pocho. Lorenzo (Tonetti) se llama el ex novio de Natalia”, le comentó al periodista.