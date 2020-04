El ex juez utilizó su ejemplo para ilustrar lo que sucede con muchos comerciantes ante la nula actividad. “Entiendo que hay lugares distintos a otros. Que les den la facultad a los intendentes, a ver qué se puede hacer. No estoy pidiendo nada raro. 10, 20 cafecitos por día, me van a ayudar a pagar la luz, el sueldo de los empleados. Y la luz, en cualquier comercio, sale 20, 25 mil pesos por mes. Si juntás tres meses, ¿cómo hacés para pagarlo? Hay que empezar a trabajar para perder menos, para no perder el negocio, para no bajar la persiana”, solicitó.