El Loco lo llamó a comienzos de 2003 para que se estrene con la Albiceleste. A partir de allí, Lucho formó parte tanto del proceso hacia los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde se quedó con el Oro, como también del camino hacia el Mundial de Alemania, que continuó a manos de José Pekerman. En ese contexto, González contó una desopilante anécdota que ocurrió en la noche previa al histórico duelo con Brasil en el Monumental, en 2005. “Estábamos concentrados con Mascherano, era la 1 de la mañana y nosotros a las 11 ya habíamos apagado todo para ir a dormir. Escuchábamos que el otro daba vueltas en la cama, sin poder dormir. Entonces le pregunto si se podía dormir y me dijo que no, pensando en el partido. Prendimos la luz y nos pusimos a hablar. Yo tenía que marcar a Roberto Carlos y Ze Roberto, no sabía qué hacer. Y el me decía que tenía que marcar a Kaká, Adriano, Ronaldinho... De repente abrieron la puerta y entró el Kily González a los gritos ‘¿qué pasa, pendejos? ¿están cagados que no duermen?’. Nosotros nos quedamos con la boca abierta, sin saber que decir. Y al rato nos dice ‘yo también estoy, pero vamos a ganar’. El Kily era algo sensacional, no solo como jugador sino que aportaba mucho al grupo”, rememoró.