Y agregó: “En los tres combates que hice me sentí bien, fue algo divertido. Lo hago con amor y fue una linda experiencia poder volver a vivir esto. A mí me pasó lo siguiente, en el juicio que tuve en Mar del Plata por el accidente de tránsito, el abogado de la chica dueña del auto que embestí me dijo: ‘vos no vas a pelear nunca más, pibe’. Yo lo miré y le dije que mi mamá me había dicho que no iba a llegar a nada, ja. Imaginate que después de estas tres peleas me gustaría verlo, saludarlo y decirle que no hay nada imposible, lo pude concretar. No son palabras ajenas las que a uno lo frenan, sino uno mismo”.