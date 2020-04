Gallardo lucía desanimado y tuvo su argumento para compartir esa frase: “Villa, nosotros somos así, no andamos en la joda, no ponemos plata abajo de la mesa”. En ese momento Villita le contestó: “Puede ser, somos transparentes, genuinos”. Además, compartió otra reflexión: “Si nosotros nos portamos bien, ¿por qué nos va de esta manera y a otros de otra? ¿Hay que poner plata abajo de la mesa para dirigir? ¿Hay que ser corrupto? Algunos pareciera que no dirigen por capacidad, laburan los que en realidad no laburan”. Cuentan que justo cuando su representante estaba por acordar su llegada a Newell’s como entrenador, Enzo Francescoli lo llamó para firmar en River y ahí arrancó su glorioso ciclo como DT.