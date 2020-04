El bahiense, de 42 años, dio detalles del panorama que se vive en Estados Unidos. “La situación está muy rara, la TV en Estados Unidos va enseguida a Nueva York, lo que está pasando es gravísimo. Las ciudades con mucha densidad de población son vulnerables. Donde hay mucho transporte público, aglomeraciones... En Texas hay mucho espacio, el transporte público casi no se usa. Pero Nueva York la esta pasando muy mal, Miami, Nueva Orleans, Detroit; han subestimado la situación. En Estados Unidos no se ha instaurado la orden de quedarse en casa. La situación está casi fuera de control. Están peleando durísimo, con deficiencias y falta de material. Eso tratamos en Argentina, de no llegar a ese punto”, subrayó.