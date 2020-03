Pues bien, en esta oportunidad, un futbolista de la Premier League confesó sus deseos de ser dirigido por el Muñeco. “Me gustaría ser dirigido por Gallardo. Pero eso no quiere decir que quiera jugar en River, puede ser en cualquier otro lado. ¿Quién no querría ser entrenado por semejante técnico? En Europa se habla muchísimo de él. Está entre los mejores entrenadores del mundo, no hace falta que lo diga yo si lo dijo Guardiola”, señaló Ezequiel Schelotto, de 30 años, parte del plantel del Brighton, que lucha por mantener la categoría.