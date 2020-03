La declaración del distinguido periodista venía emparentada a las complicaciones que trajo el coronavirus en Argentina y las limitaciones ante la cuarentena obligatoria que impuso el gobierno nacional el último viernes. “Este tipo de situaciones sacan los soretes a flote: seguramente hay uno en el edificio, en el barrio privado, en la villa, en el club. Si fuesen otras circunstancias, no me cambia la vida, pero en esta me matas a mi viejo. Si vos no das el ejemplo como referente social que sos, seas deportista, seas del espectáculo, de la política, de la religión, un referente de donde vengas, si no das el ejemplo sos un sorete y me estás matando a mi viejo, a mi vieja, a un amigo o aun familiar. Por eso pongo el foco en el fútbol porque hay mucho sorete que está planificando cuándo vuelve el fútbol cuando no sabemos cuántos muertos vamos a tener. Vamos a decir las cosas como son: no están las cosas hoy como para pensar cuándo pateamos un cuero inflado con aire. No están. No se va a morir de hambre Tevez, no se va a morir de hambre el Muñeco Gallardo, tendrán para comer. Pero, de pronto, el 4 de Unión no sé si tiene para vivir; ¡y el 8 de Atlanta menos! El fútbol también tendrá que tratar de ayudarlos si está bien ordenado”.