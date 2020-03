Luego de su experiencia en Europa regresó al país para “meter 14 materias en un año” y recibirse; pero su historia es recordada por el infarto agudo de miocardio que sufrió en 2001, cuando el seleccionado argentino enfrentó a los All Blacks en Christchurch (Nueva Zelanda). “La verdad es que no la pasé mal. Cuando uno sufre un infarto puede tener un shock con las reanimaciones y las drogas; pero mi caso fue distinto... no tuve ningún daño colateral. Simplemente me dolía el pecho. Incluso a los 6 meses volví a jugar, porque no tenía ningún síntoma”, aseguró el segunda línea, como si intentara de restarle importancia al episodio. Hasta se animó a bromear con una anécdota que refleja su personalidad: “Cuando me pasó eso en el partido con los All Blacks, pensé que me había tragado el protector bucal. Fue algo atípico”.