Instalado en Berlín, en medio de la cuarentena que impuso la propagación de la pandemia de coronavirus, Santiago Ascacibar habló con el programa radial ¿Cómo te vaa, Benedetto? (AM 1030) y explicó cómo son sus días en la capital europea. "Estoy en casa guardado, adaptándome a este nuevo rol de padre y usando la cuarentena para aprovechar el tiempo en familia. Con mi mujer estamos constantemente ayudándonos”, deslizó el ex volante de Estudiantes, quien lamentó la postergación de los Juegos Olímpicos para el próximo año: “Tenía muchas ganas de en Tokio con la Seleccion. No pude estar en el Preolímpico porque no me dejaron y quería participar de este torneo para tener revancha de los que disputé en Río de Janeiro 2016”.