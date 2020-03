Durante el vuelo interno de Mallorca a Madrid no recibió ningún estudio médico, pero cuando llegó a Buenos Aires la situación cambió. “Ni bien llegué a Ezeiza tuve que presentar la declaración jurada en donde manifesté que no tenía ningún síntoma. Me tomaron la temperatura con unas cámaras como al resto de los pasajeros y me dejaron salir, pero hubo gente que fue separada porque tenía fiebre”, aclaró.