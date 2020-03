Y por más que su vida familiar transcurra en Salamanca, la ciudad que lo adoptó hace más de 45 años, la cita con Infobae es en Madrid, frente a los estudios de Atresmedia, desde donde al menos en dos madrugadas a la semana le pone su tono fuerte y bien argentino a la discusión futbolera. Dice que “la tele no engaña, la gente me quiere porque sabe que no soy un impostor”. Y que le gusta ir al programa cuando se habla de fútbol, “es que a mí me gusta hablar del juego. Cuando hay que hablar de los traspasos, de qué club compra o vende a tal, o de si un jugador estuvo de fiesta, a mi no me gusta, me desgasto al hablar de eso. Yo represento el fútbol, el análisis, la corrección”. Y pese a que tiene una columna en el diario La Razón todos los lunes, sostiene que “no soy periodista, yo me siento jugador, entrenador, hincha”.