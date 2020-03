Soso, que en Argentina ostenta dos experiencias en Gimnasia La Plata y Defensa y Justicia, le ganó la pulseada a Mauricio Pellegrino, el otro orientador en carpeta. En la puja también estaba Pablo Guede, hoy al frente del Morelia, si daba un paso al costado en México, pero eligió permanecer allí. El ex futbolista de Newell’s (mediocampista por derecha, que no llegó a jugar en la élite) se impuso por proyecto y estilo de juego. “Nosotros queremos poner un perfil de futuro del club. Nos gustaría que el técnico que se elija ahora tenga el perfil para el futuro de los cuatro años de Marcelo como presidente y no estar cambiando de una forma de jugar a la otra”, había advertido Tocalli. Soso se reunió con el Consejo de Fútbol y luego dialogó con el presidente Marcelo Tinelli.