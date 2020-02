Eso sí, cuando la comparación cambia de nombres, Diego junior vuelve a ser tajante. Si la puja es entre Messi y Cristiano Ronaldo... "Yo me levanto de la mesa y me voy porque no puedo estar comparando a Messi con Ronaldo. Con Ronaldo me saco el sombrero porque es un gran delantero, pero no tiene comparación con Messi. Messi no tiene comparación con nadie hoy en día”, advirtió.