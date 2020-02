El reclamo del ex delantero de la Selección encendió la polémica en las redes por si el récord de Ronaldo fue válido. Si se revisan las estadísticas, Batistuta marcó 13 goles en las primeras 11 jornadas del campeonato de 1994/95 de manera consecutiva; mientras que el ex Real Madrid anotó once tantos entre las fechas 14 y 25 del torneo actual, pero no formó parte de la plantilla en el choque ante el Brescia por la 24ª fecha. Por lo que su marca técnicamente es en once encuentros seguidos pero con un descanso en el medio, como había señalado el argentino.