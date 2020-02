Otro hecho no menor es que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores para los Juegos Olímpicos ya que los mismos no son organizados por la FIFA y no están dentro de su calendario. Esto ya ocurrió para el Preolímpico de Bucaramanga, del que Argentina salió campeón pero no pudo contar con algunos jugadores convocados por Batista por la negativa de los equipos.