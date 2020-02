Gallardo aseguró que rescataba todo lo hecho por sus dirigidos en este juego y se mostró animado para la recta final: “Venimos jugando así y creo que el equipo sigue respondiendo. ¡Seguimos dependiendo de nosotros mismos y eso no nos pesa! Es un equipo que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Me gustó que vinimos a esta cancha a ganar, no a especular: eso es un ADN nuestro”.