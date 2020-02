En el final del encuentro, Marcelo Díaz trata de hacer un cambio de frente, pero no es preciso en su dirección y el arquero Gabriel Arias, en la disputa con el jugador local Adolfo Gaich, toma la pelota con la mano. El árbitro no interpreta conceptualmente a la regla y sanciona un tiro libre indirecto; ¿quiso en forma deliberada pasar el balón con el pie, burlando a la regla? Por supuesto que no. Un árbitro debe expresarse acorde al “espíritu” del juego.