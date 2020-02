Quizá lo más disparatado que contó Abreu fue la vez que realizó un asado con sus amigos para celebrar el retiro de un rival. “Al defensor que más sufrí fue a Victor Hugo Sotomayor. Ya me condicionaba la semana saber que me iba a marcar. Era cruel y conmigo tuvo pica, entonces era peor porque me esperaba. Nunca disfruté un partido. Una vez, en un lateral me pasan la pelota y yo lo tenía atrás, de cagón levanté los brazos esperando el golpe y él quiso anticiparme bien pero le pegué en la nariz y le rompí el tabique. Lo empiezan a atender, lleno de sangre y le decía al médico ‘entro, lo quiebro al uruguayo y salgo’. No pudo entrar. Después del partido intenté entrar al vestuario pero Bassedas me dijo que no lo intentara”, anticipó el Loco como para darle un contexto a lo que terminó haciendo.