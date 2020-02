“Son situaciones muy difíciles. Perder un hijo es una prueba de vida. Nunca le encontrás respuestas a lo sucedido, pero yo aconsejo no quedarse con eso y seguir porque hay una vida que seguir viviendo. Y ténes tu familia. Perder un hijo es doloroso, hasta del día de hoy uno lo siente, pero hay que tratar de superarlo en el día a día y recomponer tu vida, porque tu vida continúa. Algo tengo claro es no se puede hecha culpar a nadie, ni tampoco tener algún dolor adentro y preguntarse: ‘¿Por qué a mí?’ Y te puede tocar como le tocó a muchas familias y ahí esta la fuerza de voluntad para superar una situación así. Lo que sí, no hay que encerrarse en una habitación y renegar contra eso, porque no vas a lograr nada”.