“La verdad que el hecho de jugar al fútbol a mí me encanta. Después el ambiente que lo rodea tiene muchas cosas que, para mi forma de ser y de pensar, son horribles. Me di cuenta en este tiempo que me había olvidado de lo lindo que era estar en un club, entrenar, levantarse temprano y comer bien. Obviamente que en ese sentido el fútbol y el rock and roll no son compatibles, pero estaba tan enojado con todo el ambiente que lo rodea al fútbol que me había olvidado lo que era jugarlo”, aseguró el delantero de 34 años.