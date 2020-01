“Lo que uno considera respecto a los bautismos en los clubes es distinto a lo que uno consideraba cuando todavía no había sido parte del ritual. Es fuerte, se lo vive con una alegría muy grande, porque en el caso de Lomas se hace sólo si el equipo gana ese partido y de local; recién ahí se hace. Lo vivía como algo lindo, hasta que me tocó estar ahí. No la pasé bien, uno queda con marcado. En el caso de Lomas te sacan las cejas, te cagan a palos. Es algo que lo vivieron todos los que les tocó debutar antes de mí. No sé si es verdad el mito de que antes eran más duros; yo no vi algo más duro. Hoy se sigue haciendo. Con mi punto de vista de hoy que es opuesto, lo último que hice como jugador con el que debutaba fue darle la mano y felicitarlo, que era lo que me faltó a mí cuando me tocó debutar. Estaba todo el mundo más pendiente de cagarme a palos en vez de de decirme lo que me hubiera marcado, que era decirme felicitaciones por llegar a Primera y llegar al objetivo. Es parte de la sociedad, porque cuando alguien se recibe en la facultad le tiran huevos... Es como una cierta humillación social ya estandarizada. En el rugby o en el deporte, es hasta con violencia física, no deja de ser una humillación delante de todos... No estoy de acuerdo, pero es una tradición heredada”, sentenció.