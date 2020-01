“Es el regreso de Marcos el Chino Maidana y esta empresa (CMP) se conformó a pedido de él. Dijo que quiere darle la oportunidad a todos esos boxeadores y una alternativa. No hablamos mal de todos los que están. Todos los que están trabajando lo hacen de una manera y nosotros queremos desarrollar otra oportunidad para esos boxeadores que por ahí en otro lado no la tuvieron. Quizá con nosotros la encuentran. El boxeo es un ambiente especial, de mucha gente linda que fue castigada. Es de una clase social con restricciones a tener herramientas como por ahí no sucede con otra clase social. Que los chicos tengan 40 representantes no está bueno. Lo que estamos buscando es que ellos se desarrollen y que con la primera bolsa no vayan a comprar un auto, sino que se hagan su casa. Marcos pelea por la plata de los chicos”.