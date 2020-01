En el mundo del rugby hay cientos de anécdotas así, de piñas y “generales”. El que diga que no conoce una, miente. Historias de borrachos que seguían de largo en los terceros tiempos hasta las 6 ó 7 de la mañana, todos los fines de semana. Varios, ya siendo adultos, no pueden dejar de tomar. Y todas esas anécdotas se contaban con cierta gracia, con sonrisita, sabiendo que está mal pero que en el fondo no tan mal. No había condena real, ni sanciones concretas. Los excesos se contaban con algo de orgullo, como si fueran parte indivisible del mundo del rugby. Se toleraban cosas aberrantes. Si uno crece escuchando ese tipo de historias, es obvio que no les va a parecer tan malas cuando entre en el mundo adulto.