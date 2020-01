De esta manera, Verón detalló la importancia de la llegada de un jugador de las características de Javier Mascherano y cómo se gestó su incorporación. “En el caso de Javier, terminaba su contrato y había que seducirlo. Lo incluimos en un proyecto, le contamos del club y por suerte accedió; si no, era muy difícil, estábamos muy lejos de seducirlo desde lo económico. La idea es poder sacarle el jugo a toda su experiencia y que los chicos conozcan la raíz de estos personajes y no solo la copa. La copa del árbol es lo último que ves y la raíz es lo primero; y a veces no se ve de dónde salen o los sacrificios que hicieron para llegar y esas son las cosas de las que hay que alimentarse”, comentó acerca del Jefecito.