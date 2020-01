“El viaje estaba firmado y en el club lo sabían”, confirman los más cercanos a Maradona. La inquietud radica en si en Caracas pueden tentarlo con la dirección técnica de la Vinotinto, cuyo banco de suplentes quedó vacante tras la partida de Rafael Dudamel. De hecho, Diego fue uno de los primeros tentados, pero declinó la oferta por su compromiso con Gimnasia. En La Plata también hay dudas respecto de si estará presente contra el Fortín, pero entre la dirigencia y el astro hubo acuerdo: regresará el próximo miércoles para no perderse en vivo y en directo el duelo por la fecha 17 de la Superliga. De esta manera, postergó la visita a Brasil para reunirse con el ex presidente Lula da Silva, algo que también tenía arreglado en su itinerario. He ahí una concesión para frenar las tensiones con la institución.