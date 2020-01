El físico le pasó factura al ex capitán de la Selección campeona del mundo en México 1986. Los dolores en la rodilla derecha se potenciaron, al punto que en la primera práctica de 2020 en la que se hizo presente debió pedir una silla porque no soportó mantenerse de pie. El sobrepeso, claro, no lo ayuda en su recuperación (debería perder entre 8 y 10 kilos para sentirse mejor). Y en el tobillo en tratamiento se le junta líquido. “Hace unos días lo tenía inflamado como contra Brasil en el Mundial del 90”, ilustran desde su entorno. Por eso, Diego habló con el Gallego Méndez para que lo respaldara mientras se recupera. Y quedaron en que la parte física de la pretemporada quedarán en sus manos y la de los profes, y él se sumará en las jornadas en las que las tareas se enfoquen en lo táctico o lo futbolístico.