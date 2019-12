“Llegué, fui con dos muñecos más y le digo ¿vos sos Pato Alieri? Algo así. Si, me dice si, le digo “policía, te podés acercar un cachito”, si y ahí vino y ahí arranque viste y le digo te tengo en derecho de admisión, en un juicio, no te rompo los huevos ni a vos ni a todos los otros cacos, y tengo que venir a ver una gilada acá un jueves. Mirá flaco no te equivoques, porque vas preso, fijate por donde caminas, alineate, alineá los patitos porque... Fijate si yo vengo y te hablo es porque no te voy a hacer nada, sino vengo y de acá salís con los grillos puestos, eh, no sé si me entendés, le dije. Y entendió, entendió. Si arrancó con cara de Rocky Balboa con mezcla de Steven Segal y terminó con cara de Nazarena Velez más o menos”, se lee en la escucha a la que tuvo acceso Infobae .