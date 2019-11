Como si fuera poco, los imputados admitieron que los abogados eran pagados por el Municipio y que el juicio seguiría parado siempre y cuando Menéndez no ganara las elecciones. “Yo a mi abogado lo conocí tres meses antes del juicio y mi hermano me dijo que lo pagaba el ex intendente”, afirmó en su testimonio Fernando Zalazar. Vaya paradoja, el proceso que terminó con las condenas comenzó después de las PASO de agosto, cuando el actual intendente sacó el 60% de los votos y el legendario Vasco, el 21%. Porque en Tribunales también se eligen los momentos para juzgar a los políticos y eso recién se da cuando pierden definitivamente poder. Quizá por eso el Tribunal Oral Seis no sólo condenó a los barras: extrajo testimonios para formar una nueva causa por delitos de acción pública contra Othacehé y su jefe de seguridad, Carlos Labrador.