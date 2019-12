“A lo mejor Gallardo no quería que viviera el partido de manera tan sanguínea", reconoció hace pocas horas Luigi Villalba sobre su salida de la Reserva de River. El entrenador confirmó que su alejamiento del cargo se debió a que ya no encajaba en el proyecto del Muñeco para las inferiores del Millonario. “Gallardo me comunicó que no iba a continuar porque quería cambiar el perfil del entrenador de reserva”, dijo Villalba en diálogo con Radio Mitre, dejando en claro que su línea de trabajo ya no encajaba con el proyecto que encabeza el Muñeco en la institución Millonaria.