View this post on Instagram

Ha llegado el momento de la despedida. Después de once años consecutivos, y de cinco años al frente del cuerpo técnico de la reserva, es el momento de decir adiós. Irse de un lugar al que uno considera su casa, porque me formó primero como persona y como jugador, y después me dió la posibilidad de dar los primeros pasos como entrenador, nunca es fácil y, por supuesto, siempre tiene un dejo de tristeza. Pero queda dentro de mí la satisfacción por haber realizado un gran trabajo todos estos años. Me queda la alegría de haber acompañado el crecimiento de muchos jugadores en sus primeros pasos como profesionales. Me llena de orgullo los chicos que lograron llegar a este plantel de primera. Quiero agradecer profundamente a los directivos de River y al Cuerpo Técnico de primera división por haber creído en mí para esta enorme responsabilidad. También, me siento hondamente complacido con todos los jugadores que trabajaron conmigo, por su entrega, su responsabilidad y su calidez. A mi cuerpo técnico, quienes trabajaron con gran capacidad y esfuerzo todos estos años a mi lado. Además, debo agradecer a todos aquellos que nos facilitan el trabajo diario a los entrenadores, los imprescindibles de siempre; choferes de la combi, utileros, cuerpo médico, cocineros, mozos, administrativos, etc. Y por supuesto, no puedo olvidarme de agradecer al hincha de River, que me ha demostrado su cariño en todo momento y al que por siempre llevaré dentro de mi corazón. Hoy nuestros caminos se bifurcan y me encuentro preparado para los nuevos desafíos de esta hermosa profesión, en este deporte que amo tanto. Estos años me han formado y preparado para lo que vendrá, y seguro serán con toda mi capacidad, responsabilidad y energías de siempre puestas en ello. Me llevo en mi corazón y en mi retina los mejores recuerdos de estos años, que los viví como profesional y como hincha, con toda mi pasión y dedicación. Estoy seguro que la vida nos volverá a cruzar el día que nos necesitemos mutuamente. Hasta entonces, gracias a todos desde lo más profundo de mi y de mi familia. Salud familia riverplatense. Con cariño Facundo "Luigi" Villalba.