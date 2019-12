¿Qué sucedió con Durakovic para que adoptara la actitud de abandonar cuando el combate recién estaba comenzando? “Sentí un fuerte dolor en el pecho y la visión se puso borrosa. Le dije al árbitro que algo no estaba bien y eso es lo último que recuerdo”, explicó en su cuenta de Instagram. El luchador amplió el diagnóstico: “En la ambulancia me desperté y perdí el conocimiento nuevamente. Cuando abrí los ojos en el hospital estaba toco conectado. Luego los médicos me explicaron que había perdido el conocimiento varias veces”. Horas después, Durakovic recibió el alta médica y pudo continuar con su recuperación en su casa. “Gracias a todos por el apoyo, significa mucho para mí en este momento”, señaló una vez más en sus redes sociales.