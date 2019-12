Fue un equipo que superó las barreras. Hasta los que no eran de Independiente, conocían a cada uno de sus integrantes. Y 35 años más tarde, mantiene la magia de ser recitado de memoria: Goyén; Clausen, Villaverde, Trossero y Enrique; Giusti, Marangoni, Bochini y Burruchaga; Percudani y Barberón: “Es un orgullo tremendo haber formado parte de ese once inigualable. Jugábamos igual en cualquier cancha: A ganar. Y me pone muy feliz que a cada lugar que voy, la gente me lo recuerda. Sea en la calle, en una cancha o en cualquier peña del interior del país. Es maravilloso”.