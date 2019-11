Su actualidad es totalmente diferente, pero Frank de Boer, citado como uno de sus ex técnicos en el Calcio, analizó la final de la Libertadores para la TV de Estados Unidos, donde conduce al Atlanta United. Y recordó su experiencia con Gabriel, totalmente diferente a lo que vieron los ojos de América. “Cuando llegó, no sabía mucho de él, pero me dijeron que era un jugador fantástico. Recuerdo que llegó con dos personas al club. Una que le manejaba las redes y estaba siempre a su lado y un nutricionista para cuidar su cuerpo, pero con nosotros no hizo nada”, lo castigó a la distancia.