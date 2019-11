El muchacho que se crió entre tiros y necesidades en la favela de Montanhão –un barrio humilde de Sao Paulo– se transformó de golpe en el nuevo Neymar. “Vivimos en la favela. Pedimos prestado dinero para que Gabriel entrenara. Hemos visto gente morir delante de nosotros. Eran asesinos, tipos malos que mataban a otros tipos malos. Al principio fue difícil, pero luego hicimos muchos amigos y el vecindario se convirtió en un lugar agradable", reveló Valdemir Silva –padre del futbolista– en una antigua entrevista a UOL. “Afortunadamente no pasó nada con mis amigos, pero teníamos tiroteos cerca. Creo que asusté a mis padres. Era bastante pequeño, pero me mantuve tranquilo, no había mucho que pudiera hacer. Nos metíamos debajo del sofá o la mesa”, describió su infancia el atacante ante el sitio oficial de la Libertadores.