Lejos de cortar con el debate a la distancia, el ex entrenador de 70 años volvió a dirigirse hacia el público argentino en general: “Estamos en decadencia, el ADN futbolístico argentino yo lo quiero en mi equipo. Pero no podemos competir con equipos europeos, nuestra filosofía de juego está obsoleta. Estoy diciendo que Gallardo, con su presencia en el fútbol internacional, no dio la altura. En el Bernabéu, River dio una pobre imagen. Tenemos a Messi y no sabemos qué hacer con él. Goycochea, no le ganamos a nadie en Europa. Se terminó la cantinela, hay que modificar las bases del fútbol argentino”.