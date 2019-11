"Es un genio, armó 10 equipos en 5 años, le gusta el fútbl, vive del fútbol y habla muy bien de él… pero no ganó todo. Fue a jugar el Mundial de Clubes y no compitió nunca. Nosotros le ganamos al Real Madrid de Figo, que era Balón de Oro; ellos fueron y no compitieron porque el Barcelona le ganó el partido desde el minuto uno al 90. El Barsa dio la sensación de que reguló para no hacerle más goles y en el siguiente -el año pasado- no llegaron a la final. Yo tuve la suerte de que me dirigió el más grande de todos. Él nos enseñó a competir. Nos enseñó a ganar”, esbozó el ídolo del club azul y oro, ponderando el trabajo de Carlos Bianchi por sobre el del Muñeco.