En la semana, en diálogo con TNT Sports, el ex enganche explicó los conceptos: “Procuramos que los chicos estén bien alimentados, pero no solo los que juegan al fútbol, cualquier chico tiene que estar bien alimentado. Esas son las necesidades. Las que tiene cualquier otro chico, pero en este caso apuntadas al deporte que ellos practican. Por eso insistimos con lo de contención, comprensión y, sobre todo, confianza. No estar todo el tiempo dando un mensaje de que todo está perdido. No es así. No es para nada así”, concluyó, dejando en claro que, como sucedió con él y sus compañeros en la era de José Pekerman, quiere dejar un legado que va mucho más allá de lo que reflejan las vitrinas.