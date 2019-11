A los 39 años, sostiene que el basquetbolista de la selección argentina Luis Scola, de su misma edad, lo motiva. “José es una pieza clave en la remontada de Lanús en el último tiempo y no me sorprende lo que hace. Lo veo día a día en los entrenamientos. Se cuida mucho y trabaja intensamente para estar bien en lo físico y no sólo es importante para definir sino también para asistir”, dice de él Luis Zubeldía, su director técnico, acaso citando uno de los principales secretos de la vigencia de Pepe Sand.