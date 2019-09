Fue allí que apareció un agente que le prometió hacerlo fichar por el Craiova rumano a cambio de 500 dólares mensuales, pero no sólo desapareció sino que el “Pulga” se vio tirado en una estación de trenes sin dinero, vivienda ni club, y tampoco conocía el idioma. Luego de un larguísimo viaje lleno de escalas, consiguió volver a su casa y le dijo a su madre, Bety, que había decidido no jugar más, “pero mis padres no querían que trabajara y me desgastara porque tenía que seguir jugando”, recordó.