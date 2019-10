El debate continuó, y el foco pasó a ser la recnología aplicada al fútbol, que hoy genera que los arbitrajes sean menos permisivos con los futbolistas propensos al roce. En ese contexto, Sebastián Vignolo, conductor del envío, aguijoneó al defensor: “Cabezón, no te enojes, pero hoy por hoy no podrías hacer la carrera que hiciste”. Allí, el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente reaccionó: “Entonces lo mismo le pasa a todos. Pssarella te rompía las piernas y te pegaba un codazo. No habría fútbol, ustedes no hubiesen estudiado periodismo”. Y concluyó: “En el equipo del Toto Lorenzo estaban todos presos o en libertad condicional. Yo alcanzaba pelotas en ese Boca. Al Tano Pernía lo estarían yendo a buscar los nietos a la cárcel”.