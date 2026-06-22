Honduras: lluvias dañan viviendas en Lempira y dejan familias afectadas en varias comunidades

Las fuertes lluvias en Lempira dañaron viviendas en La Iguala tras el colapso de techos por los vientos y las precipitaciones. (cortesía: COPECO)

Fuertes lluvias en Lempira dañaron viviendas en La Iguala, donde los vientos y las precipitaciones derribaron techos en comunidades como Matazano y La Montañita. Hasta el momento no se informaron víctimas ni heridos, mientras equipos de respuesta inspeccionan la zona y asisten a las familias afectadas.

En el municipio de La Iguala, departamento de Lempira, varias familias enfrentan incertidumbre después de que los vientos y las lluvias provocaran el colapso de techos en sus viviendas.

Las comunidades de Matazano y La Montañita figuran entre las más afectadas por el temporal. En las últimas horas, las lluvias dañaron varias estructuras habitacionales y obligaron a los pobladores a buscar alternativas para resguardarse mientras evalúan las pérdidas.

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Asistencia y monitoreo en la zona

Aunque hasta el momento no se informaron víctimas mortales ni personas lesionadas, los daños materiales generaron preocupación entre los habitantes de estas comunidades rurales, donde muchas viviendas están construidas con materiales vulnerables a condiciones climáticas extremas.

Tras conocerse la emergencia, equipos de respuesta se desplazaron hacia las zonas afectadas para realizar inspecciones y brindar apoyo a las familias. Las labores incluyeron la evaluación de daños, la identificación de necesidades urgentes y el acompañamiento a los damnificados que vieron comprometida la seguridad de sus hogares.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en Lempira ante la posibilidad de nuevas precipitaciones

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en La Iguala y otras áreas cercanas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que puedan agravar la situación. Los equipos de emergencia continúan monitoreando el clima y verificando las condiciones de las viviendas afectadas para determinar si existen riesgos adicionales para los habitantes.

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Mientras tanto, los pobladores intentan recuperar parte de los bienes dañados y realizar reparaciones temporales que les permitan afrontar los próximos días, especialmente si las lluvias continúan afectando la zona.

Riesgos en el occidente hondureño

La temporada lluviosa suele representar un desafío para numerosas comunidades del occidente hondureño, una región caracterizada por su geografía montañosa y por la presencia de poblaciones expuestas a fenómenos meteorológicos.

Cada año, las lluvias intensas provocan deslizamientos, crecidas repentinas de quebradas y daños en infraestructura básica, con impacto especial en familias que habitan en zonas de riesgo o en viviendas con limitadas condiciones de resistencia.

La temporada lluviosa en el occidente hondureño provoca deslizamientos, crecidas repentinas y daños en infraestructura básica en zonas de riesgo.

Desde la unidad de atención y gestión de riesgos en COPECO, reiteraron la importancia de que las comunidades permanezcan atentas a cualquier señal de peligro, particularmente en sectores donde existen antecedentes de deslizamientos de tierra o daños estructurales provocados por eventos climáticos.

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En paralelo con la atención de la emergencia en Lempira, continúan acciones orientadas a fortalecer los sistemas de prevención ante fenómenos hidrometeorológicos en otras regiones del país.

Este lunes, equipos técnicos realizaron trabajos de campo en San Pedro Sula para identificar nuevos puntos estratégicos donde serán instaladas estaciones de monitoreo climático e hidrológico en el Valle de Sula, una de las zonas más expuestas a inundaciones y eventos extremos.

Los estudios buscan ampliar la capacidad de observación de las condiciones atmosféricas y mejorar los sistemas de alerta temprana para reducir riesgos y facilitar respuestas más rápidas ante posibles emergencias.

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Las autoridades mantienen el llamado a la población para que permanezca informada a través de los informes oficiales y notificar cualquier situación de riesgo que pueda poner en peligro vidas humanas.