Guatemala

Tragedia en Guatemala: Corriente de agua arrastra a un adolescente y muere tras fuertes lluvias

Los Bomberos Municipales reportaron que el menor fue hallado dentro de una cuneta en el acceso a Santa Elena II y, pese a las maniobras de reanimación, falleció por asfixia por inmersión

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Un adolescente de 13 años murió arrastrado por una corriente de agua en la zona 18 (Foto cortesía Bomberos Municipales)
Un adolescente de 13 años murió arrastrado por una corriente de agua en la zona 18 (Foto cortesía Bomberos Municipales)

Un adolescente de 13 años murió tras ser arrastrado por una corriente de agua en el ingreso a la colonia Santa Elena II, en la zona 18, según un reporte de Bomberos Municipales. La información preliminar indicó que la causa del fallecimiento fue asfixia por inmersión durante las lluvias registradas en el sector.

Los socorristas acudieron al lugar, localizaron al menor dentro de una cuneta y lo rescataron. Luego le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron restablecer sus signos vitales.

¿Qué se sabe del caso?

El hecho quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes para establecer las circunstancias. Ante las precipitaciones, las autoridades recomendaron evitar cruzar corrientes de agua, cunetas o áreas inundadas, en especial durante lluvias intensas.

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Minutos antes la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) informó que detectó lluvias en la colonia El Paraíso II, zona 18 de la capital, que generaron inundación en en área. Se coordinó con personal municipal los trabajos de limpieza en el lugar.

Las lluvias intensas dejaron al menor atrapado en una zanja; hubo rescate y reanimación sin éxito. Ahora, las autoridades buscan reconstruir cada paso previo al desenlace (Foto cortesía Bomberos Municipales)
Las lluvias intensas dejaron al menor atrapado en una zanja; hubo rescate y reanimación sin éxito. Ahora, las autoridades buscan reconstruir cada paso previo al desenlace (Foto cortesía Bomberos Municipales)

Las lluvias también han generado estragos en el territorio este lunes. La la ruta hacia Canalitos, zona 24; sufrió de inundación en la zona, el agua y lodo arrastraban desechos sólidos, los habitantes tuvieron que abrirse paso ente el agua sucia. También, ciudadanos y autoridades viales reportaron el deslizamiento de tierra en la antigua ruta a Chinautla, Diagonal 13, aproximadamente kilómetro 4, en el tramo que conduce hacia residenciales San Ángel.

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Recomendaciones del CONRED

CONRED informó este lunes que se esperan lluvias, neblina y actividad eléctrica desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de junio de 2026 en la mayor parte del territorio guatemalteco. De acuerdo con el comunicado oficial, la combinación del paso de ondas del este y el ingreso de humedad desde ambos litorales provocará un ambiente cálido y húmedo, especialmente durante las tardes y noches de la semana.

Según la institución, las regiones que podrían verse afectadas incluyen Altiplano Central, Bocacosta, Caribe, Pacífico, Franja Transversal del Norte, Occidente, Valles de Oriente y Norte. El organismo subrayó que estas condiciones aumentan el riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos y cortes de energía, principalmente por la presencia de tormentas eléctricas.

La entidad recomendó a la población no cruzar ríos crecidos, conducir con precaución y preparar la mochila de las 72 horas para situaciones de emergencia. “Si identifican alguna situación de emergencia o desastre, activen el Sistema CONRED reportando a los cuerpos de socorro, autoridades de su localidad o llamando al número de emergencia nacional 119”, indicó el comunicado oficial, que fue distribuido en redes sociales y plataformas digitales.

El caso quedó bajo revisión para establecer cómo ocurrió el hecho, después de que las precipitaciones en el sector provocaran una emergencia en la que el joven falleció por asfixia por inmersión, según el reporte preliminar (Foto cortesía Bomberos Municipales)
El caso quedó bajo revisión para establecer cómo ocurrió el hecho, después de que las precipitaciones en el sector provocaran una emergencia en la que el joven falleció por asfixia por inmersión, según el reporte preliminar (Foto cortesía Bomberos Municipales)

Insistió en la importancia de la prevención, invitando a los habitantes de las regiones mencionadas a mantenerse informados y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades. Además, recordó que el monitoreo permanente de las condiciones climáticas se realiza en coordinación con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). En el aviso, la CONRED resaltó que la vigilancia se mantendrá activa durante toda la semana, ante posibles cambios en la intensidad de las lluvias o la aparición de nuevas amenazas asociadas al clima.

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