Alerta verde en todo Costa Rica por lluvias intensas, vientos y saturación de suelos

Las lluvias intensas afectan principalmente al Caribe y la Zona Norte, con acumulados de hasta 120 milímetros en 12 horas. (Retuers)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica emitió este lunes una alerta verde para todo el territorio nacional debido a la persistencia de condiciones meteorológicas inestables asociadas con el paso de la onda tropical número 14, una Zona de Convergencia activa sobre el país y el aumento de los vientos alisios en el sur del mar Caribe. Según el aviso meteorológico, estas condiciones ya han provocado lluvias y aguaceros copiosos en el Caribe y la Zona Norte, con acumulados de hasta 120 milímetros en las últimas 12 horas.

El reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señala que durante la mañana y primeras horas de la tarde, la actividad lluviosa persistirá en Limón, con lluvias y tormenta eléctrica fuertes. Se prevé que la intensidad de las precipitaciones se extienda a la Zona Norte y montañas de Guanacaste, manteniendo cubierto el Valle Central con lluvias variables. Los acumulados estimados para Caribe y Zona Norte oscilan entre 25 y 80 milímetros en periodos de 3 a 6 horas; para Guanacaste y Valle Central, entre 10 y 50 milímetros en lapsos similares.

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El contenido de humedad se ha incrementado en las cuencas de la vertiente Caribe, Zona Norte y Pacífico Norte, mientras que en el Pacífico Sur se mantiene en niveles especialmente altos. Esta saturación ha provocado incidentes varios, como el colapso de sistemas de alcantarillado, desbordamientos de ríos y deslizamientos en rutas nacionales y cantonales. Las autoridades reportan que los suelos saturados aumentan el riesgo de inundaciones y derrumbes, especialmente en zonas vulnerables.

La CNE declaró alerta verde nacional y recomendó extremar precauciones en zonas de montaña, rutas nacionales y sectores vulnerables. Cortesía: CNE

La tendencia meteorológica semanal, comprendida entre el 22 y el 28 de junio, indica que se espera un aumento de los vientos alisios en la cuenca del mar Caribe, altos contenidos de humedad y el paso de las ondas tropicales número 15, 16 y 17. Estas condiciones favorecen precipitaciones importantes en la vertiente Caribe, mientras que en la vertiente del Pacífico se presentarán vientos acelerados en el Pacífico Norte y ocasionalmente en el Valle Central, con lluvias y lloviznas en las montañas y nubosidad variable.

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La CNE recomienda a la población y a los Comités de Emergencia locales vigilar las condiciones del tiempo y mantenerse atentos a los informes oficiales. Entre las medidas sugeridas destaca la vigilancia permanente de los sectores de mayor riesgo y la activación de protocolos municipales y comunales de emergencia. A la población se le pide acatar únicamente los mensajes emitidos por instancias oficiales y extremar precauciones, especialmente en zonas de montaña, rutas nacionales y cantonales, así como en puntos de pesca y turismo marítimo.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, enfatizó la necesidad de mantener la prevención. “La CNE declara alerta verde en todo el territorio nacional debido a las condiciones climatológicas que se esperan esta semana con el aumento de vientos alisios en el mar Caribe, altos contenidos de humedad en el país y el paso de las ondas tropicales quince, dieciséis y diecisiete. El paso de este tren de ondas tropicales propiciará más lluvias que podrían generar afectaciones, en especial en zonas donde aumentó la saturación de suelos, como en el Pacífico Sur y Norte, el Caribe y la Zona Norte. Junto con los comités municipales y comunales de emergencia, vamos a mantener una vigilancia constante”, declaró Picado.

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El funcionario hizo un llamado especial a las embarcaciones pequeñas de pesca y turismo, a extremar precauciones por la posibilidad de vientos fuertes y oleaje elevado. Además, recomendó a los conductores permanecer atentos a la caída de árboles, deslizamientos y condiciones adversas en carreteras causadas por lluvias, niebla y vientos.

El alto contenido de humedad en cuencas y suelos saturados ha generado deslizamientos y desbordamientos en varias regiones del país.

El aviso también recalca la importancia de estar atentos a la evolución de los sistemas meteorológicos y al desarrollo de las próximas ondas tropicales, que podrían intensificar las precipitaciones en el transcurso de la semana. Las autoridades subrayan que la alerta verde es de carácter preventivo y permite activar mecanismos de monitoreo y respuesta local ante posibles emergencias.

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La CNE continuará emitiendo actualizaciones conforme evolucione la situación climática y reitera su llamado a la ciudadanía para mantenerse informada y priorizar la seguridad en todo momento.