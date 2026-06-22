Alerta verde en todo Costa Rica por lluvias intensas, vientos y saturación de suelos

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica emitió este lunes una alerta verde para todo el territorio nacional debido a la persistencia de condiciones meteorológicas inestables asociadas con el paso de la onda tropical número 14, una Zona de Convergencia activa sobre el país y el aumento de los vientos alisios en el sur del mar Caribe. Según el aviso meteorológico, estas condiciones ya han provocado lluvias y aguaceros copiosos en el Caribe y la Zona Norte, con acumulados de hasta 120 milímetros en las últimas 12 horas.
El reporte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señala que durante la mañana y primeras horas de la tarde, la actividad lluviosa persistirá en Limón, con lluvias y tormenta eléctrica fuertes. Se prevé que la intensidad de las precipitaciones se extienda a la Zona Norte y montañas de Guanacaste, manteniendo cubierto el Valle Central con lluvias variables. Los acumulados estimados para Caribe y Zona Norte oscilan entre 25 y 80 milímetros en periodos de 3 a 6 horas; para Guanacaste y Valle Central, entre 10 y 50 milímetros en lapsos similares.
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El contenido de humedad se ha incrementado en las cuencas de la vertiente Caribe, Zona Norte y Pacífico Norte, mientras que en el Pacífico Sur se mantiene en niveles especialmente altos. Esta saturación ha provocado incidentes varios, como el colapso de sistemas de alcantarillado, desbordamientos de ríos y deslizamientos en rutas nacionales y cantonales. Las autoridades reportan que los suelos saturados aumentan el riesgo de inundaciones y derrumbes, especialmente en zonas vulnerables.
La tendencia meteorológica semanal, comprendida entre el 22 y el 28 de junio, indica que se espera un aumento de los vientos alisios en la cuenca del mar Caribe, altos contenidos de humedad y el paso de las ondas tropicales número 15, 16 y 17. Estas condiciones favorecen precipitaciones importantes en la vertiente Caribe, mientras que en la vertiente del Pacífico se presentarán vientos acelerados en el Pacífico Norte y ocasionalmente en el Valle Central, con lluvias y lloviznas en las montañas y nubosidad variable.
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La CNE recomienda a la población y a los Comités de Emergencia locales vigilar las condiciones del tiempo y mantenerse atentos a los informes oficiales. Entre las medidas sugeridas destaca la vigilancia permanente de los sectores de mayor riesgo y la activación de protocolos municipales y comunales de emergencia. A la población se le pide acatar únicamente los mensajes emitidos por instancias oficiales y extremar precauciones, especialmente en zonas de montaña, rutas nacionales y cantonales, así como en puntos de pesca y turismo marítimo.
El presidente de la CNE, Alejandro Picado, enfatizó la necesidad de mantener la prevención. “La CNE declara alerta verde en todo el territorio nacional debido a las condiciones climatológicas que se esperan esta semana con el aumento de vientos alisios en el mar Caribe, altos contenidos de humedad en el país y el paso de las ondas tropicales quince, dieciséis y diecisiete. El paso de este tren de ondas tropicales propiciará más lluvias que podrían generar afectaciones, en especial en zonas donde aumentó la saturación de suelos, como en el Pacífico Sur y Norte, el Caribe y la Zona Norte. Junto con los comités municipales y comunales de emergencia, vamos a mantener una vigilancia constante”, declaró Picado.
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El funcionario hizo un llamado especial a las embarcaciones pequeñas de pesca y turismo, a extremar precauciones por la posibilidad de vientos fuertes y oleaje elevado. Además, recomendó a los conductores permanecer atentos a la caída de árboles, deslizamientos y condiciones adversas en carreteras causadas por lluvias, niebla y vientos.
El aviso también recalca la importancia de estar atentos a la evolución de los sistemas meteorológicos y al desarrollo de las próximas ondas tropicales, que podrían intensificar las precipitaciones en el transcurso de la semana. Las autoridades subrayan que la alerta verde es de carácter preventivo y permite activar mecanismos de monitoreo y respuesta local ante posibles emergencias.
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La CNE continuará emitiendo actualizaciones conforme evolucione la situación climática y reitera su llamado a la ciudadanía para mantenerse informada y priorizar la seguridad en todo momento.
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