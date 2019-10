Es un agradecido a la vida por haber contado con pilares a su lado que le hicieron mantener los pies sobre la tierra. Resulta fundamental tener voces bienintencionadas para no derrochar en tiempos prósperos. Los -prematuros- ricos futbolistas pueden llegar a caer muy bajo si no son contenidos por quienes los rodean: “Conozco muchos casos de compañeros que no estuvieron preparados o no contaron con personas adecuadas a su lado. Que terminaron la carrera y empezaron a perder su patrimonio y calidad de vida. El fútbol te lleva a ganar más plata que tu viejo a los 22 ó 23 años, cuando vos viste que él se rompió el lomo laburando toda la vida y tenés que saber vivir con eso”. La reflexión continuó: “El fútbol está tan globalizado que se manejan números irrisorios, exhuberantes. Siempre se vio al jugador en una isla de vacaciones, con los mejores autos, mujeres y comiendo afuera. Pero es difícil cuando te retirás... Podés caer en la depresión y, si no te tratás, no ves la salida. No le encontrás sentido a la vida y por ahí terminás tomando una decisión que no es la correcta”.